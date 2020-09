Russische herders vinden zo goed als intacte resten van holenbeer uit de IJstijd

Wetenschappers noemen de vondst baanbrekend. "Dit is de eerste en tot dusver enige ontdekking in zijn soort, een karkas van een holenbeer dat nog volledig intact is, inclusief weke lichaamsdelen", zegt Lena Grigorieva van NEFU, de Noordoostelijke Federale Universiteit in de stad Jakoetsk. "Het is compleet bewaard, met alle interne organen nog op hun plek. Deze ontdekking is van groot belang voor de hele wereld."

Het gaat om een volwassen dier dat volgens de eerste schattingen 22.000 tot 39.500 jaar geleden leefde. Wetenschappers aan NEFU, met expertise in onderzoek naar uitgestorven wolharige mammoeten en neushoorns, zullen het karkas verder bestuderen. "We zetten daarvoor alle moderne middelen in, genetica, moleculair onderzoek, microbiologie, en andere", zegt Grigorieva.

Het karkas kwam bloot te liggen door het verdwijnen van permafrost, de permanent bevroren ondergrond in poolgebieden. Door de aanhoudende temperatuurstijgingen ontdooit de permafrost sneller. Daardoor zijn in Siberië de laatste jaren overblijfselen van nog meer prehistorische dieren blootgelegd, van mammoeten, wolneushoorns en holenleeuwwelpen.