Skeletten uit de 10de eeuw ontdekt in Aalst: “Het zijn de oudste menselijke resten tot nu toe”

Er zijn tot op de dag van vandaag nog geen restanten gevonden van het kerkgebouw zelf. De 5 skeletten zijn de enige referentie naar de middeleeuwse kerk. “Toch zijn we er zeker van dat de skeletten afkomstig zijn van een kerkbegraafplaats en niet van ergens anders. We weten dat omdat we de skeletten hebben gevonden op een plaats waar veel lichamen lagen en we zien het ook aan de manier waarop ze begraven zijn.” De lichamen zijn begraven met de hoofden naar het Westen en de voeten naar het Oosten. “Dat is in overeenstemming met de christelijke traditie. Er is geen twijfel mogelijk”, aldus Degryse.