Meer testen, dus meer besmettingen? Ja, maar cijfers tonen dat er meer aan de hand is

Die laatste bedenking is trouwens iets wat we ook vandaag nog in het achterhoofd moeten houden als we vergelijkingen maken: "Op de kaart van België zie je dat in Brussel 5 procent van de mensen positief test", vertelde longarts Marc Noppen, die gedelegeerd bestuurder is van het UZ Brussel, in "De Ochtend" op Radio 1.

"Maar dan moet je ook kijken wie er getest wordt. In het UZ Brussel testen we iedereen die binnenkomt voor een geplande opname en dan zien we dat maar 1 procent van de mensen positief test. Je zult ook een ander beeld krijgen in de Kanaalzone, waar mensen dicht bij elkaar wonen, dan in het rijkere zuidoosten van Brussel."