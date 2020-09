Toneelvereniging Bekkevoort stopt jaar lang met spelen: "Niet haalbaar met alle coronamaatregelen"

"Praktisch is het voor ons niet mogelijk om het toneelseizoen opnieuw op te starten", zegt Jens Corten, acteur bij het Bekke-Voorts Volkstoneel. "Normaal hebben wij een zaalcapaciteit van 200 personen, nu wordt dat teruggeschroefd tot 30 toeschouwers. Wij verkopen ook altijd broodjes of hotdogs na de voorstelling, en ook dat mogen we nu niet door corona. En we zouden moeten repeteren met alle ramen open, ook in de winter, en dat is niet haalbaar."