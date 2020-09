Tropische warmte: volle zwemvijvers en openluchtzwembaden

Heel wat mensen zochten vandaag verkoeling in een zwemvijver of openluchtzwembad. In het Zilvermeer in Mol waren bijna alle 1000 dagtickets verkocht en ook in De Molen in Antwerpen was dat het geval. In de Boekenberg zwemvijver in Deurne was het aanschuiven en mochten zwemmers telkens maar een kwartier het water in. Alleen in De Nekker in Mechelen bleef het minder druk.