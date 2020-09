Megagletsjers van Antarctica smelten steeds sneller

Ook de kwaliteit van het ijs is veranderd. Op videobeelden is te zien hoe ijsbergen meteen verbrokkelen alsof het suikerklontjes zijn: “In zes jaar tijd is de gletsjer met bijna een derde gekrompen, dat is een gebied zo groot als Los Angeles. We zien de eerste tekenen van het verdwijnen van de ijsplaat van Pine Island. De schade zal moeilijk te herstellen zijn”, besluit Lhermitte.