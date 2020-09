Werkgevers en bonden voeren druk op Vlaamse regering op: "Krachtig signaal nodig om economie weer te doen draaien"

De lockdown, de coronacijfers die alweer de hoogte in schieten: ons land is er sociaal-economisch niet te best aan toe. Of in de woorden van de vakbonden en werkgevers, die samenzitten in de SERV: "Alle sociale en economische indicatoren staan op rood". Volgens hen staan heel wat bedrijven op de rand van het faillissement, ligt het consumentenvertrouwen laag en stijgt het risico op armoede.