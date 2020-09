Veel schade na zware explosie in bedrijf in Ieper, geen slachtoffers

Het bedrijf in Elverdinge, een deelgemeente van Ieper, is gespecialiseerd in de herstelling van tractorbanden. Door de ontploffing werden deuren en muren weggeblazen en er brak ook brand uit die de brandweer snel onder controle had.



De hulpdiensten organiseerden een zoekactie, maar de loods bleek leeg. Er raakte dus niemand gewond, maar de ravage aan het gebouw is groot. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend.