Vergiftigde Russische oppositiepoliticus Navalny geeft eerste teken van leven: "zelfstandig ademen is ondergewaardeerd"

Vorige week werd Navalny uit zijn kunstmatige coma gehaald en ook de kunstmatige beademing werd stapsgewijs afgebouwd. Op dit moment kan hij helemaal zelfstandig ademen. Navalny gaat er met humor mee om: "Ik kan nog altijd bijna niks, maar gisteren kon ik de hele dag zelfstandig ademen. Helemaal zelfstandig. Ik had geen enkele hulp nodig, zelfs niet het simpelste ventiel in mijn keel. Het beviel me erg. Het is een verbazingwekkend, door velen ondergewaardeerd proces. Ik kan het aanbevelen."