Verschillende vechtpartijen met scholieren aan station Evergem: "Extra patrouilles en samenzitten met scholen"

De politie van Assenede-Evergem las via sociale media dat er problemen waren met vechtende jongeren in de omgeving van het Evergemse station. Officiële meldingen zijn er nog niet binnengekomen van de opstootjes, maar het korps volgt sociale media: "We lazen op Facebook dat er geduw en getrek was met jongeren van verschillende scholen in Evergem in die omgeving. Het gaat over pesterijen en slagen die uitgedeeld zijn ", zegt commissaris Yves Tuytschaever. "We gaan uitzoeken wat er precies aan de hand is zodat we het probleem kunnen aanpakken vooraleer er iets erger zou gebeuren."