Spanje wil massagraven van burgeroorlog blootleggen en "waardig terugkijken op het verleden" 

De Vallei der Gevallen (Valle de los Caídos), het monument waar de voormalige Spaanse dictator Francisco Franco tot vorig jaar begraven lag, zal worden omgevormd tot een burgerlijke begraafplaats. Dat is een van de plannen die de Spaanse regering van de socialistische premier Pedro Sanchez heeft ontvouwd. De plannen krijgen vorm in een nieuwe "Wet van het Democratische Geheugen", waarmee Spanje in het reine zou moeten komen met zijn verleden, met name met de herinnering aan de burgeroorlog.