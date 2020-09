Voortaan ook in Antwerpen nieuwe identiteitskaarten met vingerafdrukken

In de toekomst zullen alle gemeenten en steden identiteitskaarten met vingerdruk moeten afleveren van Europa.

"Het systeem van de vingerafdruk om identiteitsfraude tegen te gaan is niet nieuw", benadrukt schepen voor Loketten Nabilla Ait Daoud (N-VA). "Een vingerafdruk wordt ook bij de reispas gebruikt. Belangrijk om te weten is dat de vingerafdruk enkel aanwezig is op de kaart zelf, en niet centraal opgeslagen wordt."

Enkel bevoegde instanties kunnen de chip uitlezen en de vingerafdrukken zien. De nieuwe identiteitskaart heeft trouwens ook een andere lay-out: ze heeft een andere kleur, de foto staat links in plaats van rechts en in geperforeerde vorm ook op de achterzijde. Ook de chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet worden gestoken.