Vrede met Israël: welke Arabische landen gingen de Emiraten en Bahrein voor?

President Trump houdt de Saudi's en hun bondgenoten de hand boven het hoofd, niet voor niets was zijn eerste buitenlandse reis naar Riyadh. Het is dan ook die afkeer van het toch ook machtige Iran met zijn raketten en mogelijk nieuw nucleair programma dat een en ander in beweging zal gezet hebben. De Emiraten zetten de eerste stap, het kleine Bahrein de tweede. Mogelijk volgen later Soedan en andere Arabische landen.

Toch zijn dat geen grote stappen: de rijke Emiraten tellen een goeie 10 miljoen inwoners, Bahrein 1,5 miljoen en daar zijn dan nog veel westerlingen en gastarbeiders uit Zuid-Azië en de Filipijnen bij. Voor president Trump is dat evenwel hetzelfde als Egypte (100 miljoen inwoners) en Jordanië (10 miljoen, maar grenzend aan Israël). Hij voert dan ook dezelfde ceremonie op in de tuin van het Witte Huis als eerder Carter deed in 1979 en Clinton in 1993 en 1994. Voor zijn aanhangers zal dat volstaan om een grote diplomatieke triomf te vieren.