Wat leren ons de naaktbeelden van de BV's?

Ik weet alvast wat ik wil: een samenleving waarin vriendelijkheid sexy is. Waarin respect de norm is. Waarin veel plaats is voor humor en lichtheid en tegelijk steun en empathie. Hoe wollig het ook klinkt: dat is de keuze die we elke dag zélf maken – bewust of onbewust. Dragen we bij tot verharding of verzachting? Vriendelijkheid of haat? Empathie of oordeel? Dat we op elk moment de mogelijkheid hebben om hierin keuzes te maken heeft Peter Van de Veire me opnieuw duidelijk gemaakt. Hij heeft me doen nadenken en daarvoor wil ik hem bedanken.