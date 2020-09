Premier Wilmès in videoboodschap: "Zorgwekkende cijfers. Allemaal ons best doen om hardere maatregelen te voorkomen"

Wilmès noemt de laatste cijfers "zorgwekkend", met in een worst case scenario weer oudere mensen die overlijden aan het virus. Maar nieuwe maatregelen worden er voorlopig niet genomen. Midden volgende week stond een veiligheidsraad gepland, en dat blijft zo.

"Er is een mentale vermoeidheid", zo zegt ze in de videoboodschap. "Ik begrijp dat, en de onzekerheid is demotiverend." Waarna ze nog eens het belang van de oude maatregelen aanhaalt. "We beschermen ons het best met de "barrièregebaren", dat is belangrijker dan ooit." En dan gaat het over handen wassen, afstand houden, een mondmasker opzetten, de verplichte quarantaine en de bubbel.

Activeiten die buiten de regels vallen, kunnen niet, zo benadrukt de premier. De overgrote meerderheid houdt zich volgens haar prima aan de regels. En dat moet ook, zo zegt ze. "Het is essentieel dat we allemaal elke dag ons best doen om te voorkomen dat er hardere maatregelen moeten worden genomen."