400 jaar geleden vertrok de Mayflower naar Amerika, nu ook aandacht voor inheemse volkeren bij herdenking

In Plymouth wordt een tentoonstelling geopend over 400 jaar Mayflower. Ook de nazaten van de inheemse bevolking krijgen hun verhaal en hun plaats in de grote wand met foto's. Curator Jo Loosemore vindt het belangrijk dat de Wampanoag ook zijn betrokken bij de opbouw. "Dit is een koloniaal verhaal dat 400 jaar lang eenzijdig is belicht. Wat de inheemse bevolking heeft meegemaakt is altijd gemarginaliseerd of compleet genegeerd. Door hen mee te laten organiseren krijgen we nu een compleet ander verhaal, over samenleven en over conflict. "