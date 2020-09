A12 richting Antwerpen blijft mogelijk nog uren dicht door oliespoor, avondspits wordt moeilijk

Hoe lang de hinder zal duren is nog niet helemaal duidelijk. "We gaan nog uren bezig zijn", zegt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Het gaat om hydraulische olie die een groot slipgevaar oplevert en ze is ook zeer moeilijk te verwijderen. We hebben daar speciaal materiaal voor nodig zoals hogedrukreinigers met verwarmd water en dergelijke."

"Dat zijn dingen die we niet dagelijks gebruiken", gaat Habils verder. "En die handelingen nemen toch heel wat tijd in beslag om ze grondig te doen. Het is uiteraard de bedoeling dat de olie volledig opgekuist wordt om te verhinderen dat er nadien nog voertuigen zouden slippen."