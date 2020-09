Antwerps topadvocaat Kris Luyckx koopt proces af over schending beroepsgeheim

In 2017 was Kris Luyckx advocaat van een man die verdacht werd van een home invasion in Schelle. Tijdens een huiszoeking bij de man zouden de speurders een vuurwapen over het hoofd hebben gezien. De moeder van de verdachte verklaarde later dat haar zoon via Luyckx gevraagd had om het wapen te laten verdwijnen. Luyckx ontkent dit.