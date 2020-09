Barbados wil af van Queen Elizabeth als staatshoofd: "Tijd om afscheid te nemen van koloniale verleden"

Barbados werd in 1966 onafhankelijk, nadat het eeuwenlang in handen van de Britten was geweest, die er in 1625 hun oog op hadden laten vallen. Ze lieten Afrikaanse slaven aanvoeren voor het werk op de suikerplantages, waardoor de blanke grondbezitters op het eiland steenrijk werden. Vandaag is de bevolking van Barbados - zo'n 300.000 inwoners in totaal - van overwegend Afrikaanse origine. Maar de link met Groot-Brittannië blijkt nog uit plaats- en straatnamen, en bijvoorbeeld uit een voorliefde voor cricket, een sport die erg populair is op Barbados.