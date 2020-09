Ambitieuze Commissievoorzitter von der Leyen: "De toekomst zal zijn wat wij ervan maken"

"We moeten sneller en beter handelen. Sommigen zullen dit te veel vinden, anderen te weinig", maar von der Leyen is ervan overtuigd dat het de EU echt op weg zal zetten naar klimaatneutraliteit in 2050 en de EU zal helpen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. "En als anderen ons volgen, kunnen we de klimaatopwarming onder de 1,5 graden Celcius houden."



Europa moet het voortouw nemen, benadrukte von der Leyen. "We moeten leiden! We willen leiden!" Europa heeft de expertise, de technologie en de investeringen, "maar we zullen in deze transformatie niemand achterlaten", voegde ze eraan toe. Tegen de zomer van 2021 is de Commissie van plan om alle klimaatwetgeving te herzien en ze "geschikt te maken voor 2050". Bijna 40 procent van het herstelfonds Next Generation EU zal gebruikt worden om klimaatmaatregelen te financieren.