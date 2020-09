Hoeveel leerlingen en leraren zijn besmet of in quarantaine na twee weken school? Een overzicht

Kijken we naar de provinciale spreiding van het aantal leerlingen in quarantaine, dan zien we dat Antwerpen met 30 procent goed is voor de het grootste deel. Niet onlogisch als je kijkt naar de bevolkingsdichtheid.

Daarna volgen de provincies Oost-Vlaanderen (23 procent), West-Vlaanderen (18 procent) en Vlaams-Brabant (16 procent). Brussel en Limburg staan achteraan met respectievelijk 10 en amper 3 procent in de Vlaamse scholen.