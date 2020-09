Liedekerkenaar moet tocht naar Compostella vroegtijdig stoppen door corona: "Grenzen zullen binnenkort sluiten"

Bovendien is het momenteel zo'n 38 graden aan het Franse Porte Saint-Jacques in Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij net voor de hoge Pyreneeën is gestrand. Verre van ideaal wandelweer. Maar uitstel is voor Jünger geen afstel. "Volgend jaar kom ik terug en maak ik mijn tocht af. Misschien wandel ik zelfs nog iets verder, tot aan de oceaan. Eens je eraan begint, is het enorm verslavend. Ik ben heel erg zen nu. Je kan er beter niet mee wachten tot je op je 67ste met pensioen kan, want dan is de tocht voor veel mensen al te zwaar. Ik ben nu 58 jaar oud, dus dat is ideaal", besluit Jünger.