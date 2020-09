Coronacijfers in scholen in Tienen en Leuven blijven stijgen

Ook in Leuven zijn verschillende leerlingen besmet met het coronavirus. Hier gaat het om leerlingen verspreid over een vijftal scholen, maar over hoeveel leerlingen het precies gaat, wil de stad niet zeggen. Alle scholen hebben de nodige maatregelen genomen. Dat betekent dat de klassen van de besmette leerlingen in quarantaine zitten.

"We willen gewoon algemeen communiceren dat er een vijftal scholen zijn waar er enkele besmettingen zijn, en dat we die op het niveau van de klas en de school, perfect kunnen overzien en daar ingrepen kunnen doen", zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera: Dat wil dus inderdaad zeggen dat sommige leerlingen voor een beperkte tijd thuis moeten blijven en tijdens die periode getest moeten worden. En dan hopen we dat zo snel mogelijk de lessen weer kunnen laten doorgaan."