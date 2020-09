De deadline verstrijkt vandaag, maar premier Wilmès mag (nog even) blijven zitten

17 september was een datum die de hele Wetstraat met rood omrand had in zijn agenda. De datum waarop de volmachten voor premier Wilmès en haar minderheidsregering aflopen, en ze dus het vertrouwen moet vragen in de Kamer. De datum ook waarvan SP.A-voorzitter Conner Rousseau zei dat er absoluut een regering moet zijn of dat er anders vervroegde verkiezingen komen.