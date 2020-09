E17 in Beervelde richting Gent afgesloten na ongeval met vrachtwagens

"Het ongeval gebeurde rond 9 uur", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Er waren twee vrachtwagens en een personenwagen betrokken, maar de omstandigheden worden nog onderzocht. Er was in elk geval zware mist op het moment van het ongeval. De afhandeling van het ongeval zal lang duren. Al het verkeer in de richting van Gent moet de snelweg verlaten via de afrit Beervelde en omleidingsroute G volgen tot de R4 oprit Destelbergen. Het verkeer dat vaststaat tussen de afrit Beervelde en de plaats van het ongeval wordt gecontroleerd weggeleid door de wegpolitie."

Het verkeer op lange afstand kan omrijden van Antwerpen naar Gent via E34 en R4-Oost, van Antwerpen naar de kust via de E34 en van Hasselt naar Gent via Brussel.