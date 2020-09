Google Street View-auto's gespot rond Antwerpen

Wie met zijn breedste glimlach wil klaar staan voor de auto van Google is eraan voor de moeite. "We kondigen nooit aan waar en wanneer we rondrijden. Zwaaiende mensen zijn zeer sympathiek maar minder handig om de foto's aan elkaar te plakken", zegt Sallaets. Ook de weersomstandigheden kunnen roet in het eten gooien. Bij regen of bewolking is het volgens Google moeilijker om 3D-beelden te maken.

"Het is belangrijk om aan te stippen dat we de privacy beschermen van wie op Street View terechtkomt. Gezichten en nummerplaten maken we automatisch onherkenbaar. Op aanvraag kan je ook jouw gevel zwart laten maken", besluit Sallaets bij Radio 2 Antwerpen.