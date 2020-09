Greenpeace palmt Leuvense parkeerplaatsen in: "Gebruik die ruimte voor groen en ontspanning"

Het stadsbestuur is van plan om de Vismarkt in het centrum op termijn autovrij te maken. Alle parkeerplaatsen zouden daar verdwijnen. Parkeren kan dan verderop in een nieuwe ondergrondse Bruulparking. "Eigenlijk verschuif je het probleem op die manier gewoon. Toen de stad nog van plan was om die Bruulparking onder het Bruulpark te maken, hebben we daartegen geprotesteerd. De randparkings aan de buitenkant van de stad moeten beter benut worden en fietsers en voetgangers moeten voorrang krijgen. Zij hebben écht een plaats in een stad. We voeren zeker geen strijd tegen de auto, maar wel voor een beter klimaat. Dat kan een buurt zoals deze rond de Vismarkt alleen maar ten goede komen", aldus Pans.