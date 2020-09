Van recordaantal zandschildpadden tot eerste "mannetje" op de maan: dit zijn de nieuwe Belgische Guinness World Records

Toen de redactie van Guinness World Records in juli 2019 begon aan deze editie, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Dat was wel even anders toen ze 12 maanden later het verzamelen van records afsloot, en corona liet zich ook voelen in het aantal inzendingen. Dat waren er wereldwijd wel nog altijd een indrukwekkende 32.986, zo'n 90 per dag, maar toch 3.000 minder dan het jaar daarvoor.

Een aantal recordpogingen, vooral die waar veel mensen voor bij elkaar moesten samenkomen, werden afgelast of uitgesteld, andere recordpogingen gingen digitaal. Net als de juryleden van Guinness World Records, die online live recordpogingen controleerden en virtuele certificaten uitdeelden als de poging geslaagd was.

Er staan in dit boek nog duizenden records die voor de corona-uitbraak gevestigd werden en die nu al een beetje vreemd kunnen lijken, omdat er massa's mensen mee gemoeid zijn. En dat is ook het geval voor de Belgische records waar we hier iets dieper op ingaan.