Wemmel heft samenscholingsverbod voor overlastjongeren op: "Ze krijgen clublokaal mits voorwaarden"

De jongeren, die zelf hebben aangegeven dat er amper iets voor hen is in de gemeente, krijgen nu een eigen clublokaal. Al staat daar wel iets tegenover. "We geven hen zes maanden de tijd om zich te organiseren. Ze moeten zich groeperen als vereniging, een aantal activiteiten op touw zetten, en ze moeten zich kenbaar maken aan de andere jongeren in Wemmel", aldus Vansteenkiste. "En daarna zullen zij zich moeten inzetten in het sociale leven van de gemeente. We verwachten dat ze vier tot vijf keer per jaar iets terug doen voor de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld deelnemen aan een zwerfvuilactie of helpen bij activiteiten op de jaarmarkt." En wat als ze dat niet doen? "Dan moeten we bekijken wat de toekomst zal brengen en zullen we vooral op zoek moeten gaan naar de reden waarom ze dat niet doen."