Hevige kritiek op nieuw parkeerbeleid in Genk: "Scanwagen is kruising tussen Big Brother en Speedy Gonzales"

Intussen hebben al 3.000 Genkenaren zich aangesloten bij de Facebookgroep "Nee tegen het parkeerbeleid in Genk". De stad is ingedeeld in verschillende zones, elk met eigen tarieven en parkeerduur. Foutparkeerders worden opgespoord met een scanwagen.

Het aantal parkeerboetes in Genk is enorm gestegen. In juli en augustus kregen bijna 28.000 mensen zo'n boete, in dezelfde periode vorig jaar waren dat er maar 9.000. Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt Chris Janssens van oppositiepartij Vlaams Belang. “We hebben ons van in het begin verzet tegen het nieuwe parkeerbeleid van de stad. Ten eerste vind ik maximaal anderhalf uur parkeren in de stad veel te kort, dat is geen goede zaak voor onze handelaars en horeca. En nu blijkt ook nog dat er een scanwagen aan het rondcrossen is in Genk. Het is een kruising van Big Brother en Speedy Gonzalez. De mensen krijgen er schrik van."