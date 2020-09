Hogeschool Gent start met eigen contactopsporingssysteem via QR-codes: "Volledig anoniem en vrijwillig"

Omdat de hogeschool het belangrijk vindt dat het scannen vrijwillig gebeurt, wil zij sensibiliseren in de hoop om iedereen mee te krijgen. "We werken aan een communicatieplan en het kleven van de stickers met de QR-code is daarvan de start." Het systeem heet 'Savitas QR' en is uitgewerkt door een externe firma. In totaal worden 25 werkdagen uitgetrokken om de QR-codes overal te plaatsen. "De laboratoria en practica krijgen voorrang. Voor onze bachelors is het vaardigheidsonderwijs heel belangrijk. Dus die praktische lessen moeten kunnen doorgaan ongeacht of het code oranje of rood zal worden in de toekomst."