Hoteliers overnachten buiten om Ieper te promoten "Het mooiste bed met zicht op de Lakenhallen"

Natasja Feliers van Ariane Hotel is een van de enthousiaste deelnemers. "Wij hebben de voorbije maanden hard gewerkt om een promofilm over onze streek te maken. We wilden aantonen dat we veel te bieden hebben, dat de Westhoek eigenlijk één groot openluchtmuseum is. Ik heb heel lang gefantaseerd hoe het zou zijn om in slaap te vallen en wakker te worden met zicht op de Lakenhallen. En het is fantastisch... Dit is zonder twijfel het mooiste bed in Ieper!"

Iper, ik zie jon geirn, bi jon kom ik geirn tus. De nieuwe promotiefilm "Ieper, bruisend hart van de Westhoek" wordt verspreid in het dialect en het Engels. Met een drone maakte de Ieperse cineast Gerdy Vandermeersch unieke beelden in het stadscentrum en in buurgemeenten Heuvelland en Poperinge. Een van de spectaculaire scènes toont hoe een torenklimmer aan de spits van de belforttoren met een Ieperse vlag zwaait. “Het is geen klassieke promofilm: historische figuren uit de geschiedenis van Ieper werden in een hedendaagse context geplaatst”, vertelt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “Met de film willen we tonen dat Ieper er meer dan klaar voor is om binnen- en buitenlandse bezoekers te ontvangen.”

Het stadsbestuur wil tonen dat Ieper niet alleen de stad is die iedereen kent van de Eerste Wereldoorlog, maar veel meer te bieden heeft: winkels, gastronomie en veel groen, om in te fietsen en te wandelen.