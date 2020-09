Programmamakers manipuleren fragment "Huizenjagers": "Bedoeld als ludieke knipoog"

In "Huizenjagers" gaan elke week drie makelaars op zoek naar een geschikt huis voor de kandidaat-kopers. In de aflevering gisteren waren dat Kaat en Gil uit Gentbrugge. Zij zijn naar eigen zeggen om gezondheidsredenen genoodzaakt om te verhuizen. Kaat is namelijk stralinggevoelig en het huis waar ze nu wonen is "omsingeld door zendmasten".

Terwijl Kaat dit zegt, staat ze voor haar huis. In de achtergrond staan inderdaad twee hoogspanningsmasten, en tegelijk horen we het geluid van elektriciteit. "Beeldmanipulatie", merkt buurtbewoner David De Pue op. Hij post op Twitter een screenshot uit de aflevering, naast een foto van de straat op Google Streetview. Daarop is te zien dat er in werkelijkheid geen hoogspanningsmasten staan op die plek. Ook andere kijkers geven hem gelijk.