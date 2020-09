Nee, Rowling is niét dood, maar #RipJKRowling leeft: hoe haar populariteit een knauw lijkt te krijgen na nieuw boek

"Troubled blood" dat Rowling uitbrengt onder het pseudoniem Robert Galbraith, kreeg een eerste lezing door de Britse krant de Daily Telegraph en recensent Jake Kerridge vat het moraal van het verhaal samen als "vertrouw nooit een man in vrouwenkleren".



"Troubled blood" volgt twee privédetectives die een zaak uit 1974 herbekijken en een psychopatische seriemoordenaar op het spoor zijn. Het klinkt als een veelbelovende thriller, maar één detail beroert de gemoederen: de potentiële dader is een crossdresser, een man die niet in het verkeerde lichaam is geboren maar de drang voelt om vrouwenkleren aan te trekken. De vrouwenkleren worden in "Troubled blood" gedragen tijdens het plegen van de misdaden.