Julia Toumassian (20) pas afgestudeerd als beiaardier: "Het is een leuke gedachte dat het hele centrum van Mechelen je kan horen"

In een zonovergoten Sinte-Mettetuin in Mechelen speelt Julia woensdagmiddag haar eerste concert als gediplomeerd beiaardier. Dat gebeurt op de kleinere mobiele beiaard die de Koninklijke Beiaardschool Mechelen daar heeft staan in een paviljoen. Zenuwachtig is ze niet meer: "Zondag was het veel erger toen ik mijn examen moest afleggen", lacht ze.

Door corona kon ze een tijdlang ook niet spelen. "Van maart tot midden mei mochten we niet naar de school komen. Daarna hebben we een planning opgemaakt, zodat iedereen om de beurt kon gaan spelen. We hebben een speciaal ontsmettingsmiddel voor de hendels, maar de beiaard is best wel een coronaproof instrument, want als je in de toren speelt, zit je daar helemaal alleen."

Ook het publiek hoeft geen zaal in: "Ja, je speelt anoniem en toch bereik je heel veel mensen. Vroeger vond ik het fijn dat niemand me kon zien, want ik was nogal verlegen. Nu vind ik het niet meer erg om in de tuin te spelen."