Kat verplicht aan de leiband? In Nederland gaan stemmen op, “maar zo zit een kat niet in elkaar”, zegt kattenkenner

In Nederland woedt de discussie al enkele dagen. In het programma "Nieuwsuur" kwamen ecologist Chris Smit en jurist Arie Trouwborst ervoor pleiten om loslopende katten te verbieden. Volgens hen zijn katten een gevaar voor heel wat zeldzame dieren en overtreden eigenaars van loslopende katten een Europese wet op de biodiversiteit.

Dierenarts en gedragsspecialiste Tiny De Keuster uit Lievegem twijfelt eraan of dit de goede aanpak is. “Een kat is geen hond, het zit niet in zijn natuur om aan de leiband te lopen. De meeste huiskatten zijn nog sterk verwant aan de wilde kat, die instinctief graag jaagt. Het zou voor deze katten niet goed zijn voor hun welzijn om een leiband aan te doen.”