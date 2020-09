Kinderen uit Lummen overhandigen petitie voor veiligere straat aan burgemeester

Enkele kinderen uit Lummen maken zich zorgen om de verkeersveiligheid in hun straat. Daarom gaven ze vanmiddag een petitie af aan burgemeester Luc Wouters. Daarmee wilden ze de situatie aankaarten en hopen ze dat er iets gedaan wordt aan de snelheid en de fietsinfrastructuur in hun straat. Een van die kinderen was Roos Dupont. "De Linkhoutstraat is een hele leuke straat", vertelt Roos. "Alleen wordt er een beetje te snel gereden. Daarom zijn we een petitie begonnen." Met die petitie trokken de kinderen van deur tot deur. "Iedereen die opendeed, vond ook dat de mensen hier te snel rijden. Hopelijk doet de burgemeester er dus iets aan."