Kortrijkse Schouwburg krijgt uitzondering en mag 300 toeschouwers binnenlaten: “100 mensen meer maakt een groot verschil”

Van Robaeys zegt dat ze in het gebouw 2 publieksstromen kunnen scheiden. “Wij hebben het voordeel van de balkons. Dankzij die balkons kunnen we het publiek volledig scheiden. Eerder maakten we de beslissing om de stoeltjes op de benedenverdieping weg te halen. Zo kunnen we de bubbels flexibel zetten."



Samen met Schouwburg Kortrijk kreeg ook de Elizabethzaal in Antwerpen toestemming om meer mensen te ontvangen. Op de aanvraag voor het concertgebouw in Brugge kwam nog geen antwoord.