KULeuven test 360 kinderen in Pelt en Alken op antistoffen: "We willen weten hoe corona zich gedraagt bij kinderen"

Het is niet toevallig dat er kinderen uit Alken en Pelt getest worden. "We vergelijken Alken en Pelt, omdat Alken in het voorjaar het hardst getroffen is terwijl er in Pelt toen heel weinig gevallen zijn gemeld. Zo willen we onderzoeken of het virus zich op die plekken anders heeft gedragen bij volwassenen en kinderen", vertelt Vandermeulen. "De opvatting dat het virus bij kinderen niet zo besmettelijk is, kan fout zijn. Daarom willen we meer te weten komen."



Volgende week krijgen de ouders in Pelt en Alken een brief met meer informatie en een vragenlijst. In de tweede helft van oktober zouden de eerste resultaten van het onderzoek bekend zijn.