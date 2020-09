Leven op kot in code oranje: "Misschien dat ik meer zal studeren nu er geen fuiven zijn"

De UHasselt heeft altijd al les gegeven in kleinere groepen. Dat is een voordeel in coronatijd, want net door die kleinere klassen kunnen studenten tijdens code oranje nog altijd 5 halve dagen per week naar de campus komen. Op de universiteiten in Antwerpen en Gent, waar ook gestart wordt in code oranje, zijn de lessen op de campus beperkt tot 1 dag per week. Om nieuwe mensen te leren kennen, hebben de studenten van de UHasselt dus een streepje voor.