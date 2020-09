Na affaire met naaktbeelden staat Stan Van Samang voor het eerst opnieuw op het podium bij licht- en audiobedrijf uit Boortmeerbeek 

"We hebben het parkeerterrein van ons bedrijf vrij gemaakt, en er dan een festivalsite op gebouwd waar we 65 tafeltjes in bubbels van vier en zes kunnen plaatsen. En dat is ook de manier om er de moed in te houden. Zelf het heft in eigen handen nemen en laten zien dat er wel degelijk perspectief is.”

Maar de sector werkt met heel veel freelancers en die moeten vaak spartelen om het hoofd boven water te kunnen houden: “Ik ken veel mensen die noodgedwongen op zoek gegaan zijn naar een nieuwe job. Het is een roeping, je moet al echt een liefde voor het vak hebben want het is vaak onderbetaald, werken in weekends en op feestdagen, onregelmatige uren, noem maar op", vertelt Godts.