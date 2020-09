Limburgse bedrijven hebben zich vorig jaar gewapend tegen de coronacrisis

De werkgelegenheid bij de top 500-bedrijven steeg met 6,4 procent tot een totaal van 100.298 werknemers. De groei zit quasi volledig bij de dienstenbedrijven die met 45,8 procent het grootste aandeel in de totale top 500 werkgelegenheid vertegenwoordigen. In de industrie en bouw verdwenen wat jobs. Na twee jaren van terugval, ging de rendabiliteit van de bedrijven in dalende lijn, maar vorig jaar stegen de nettowinsten met gemiddeld procent. In de bouw en de diensten groeide het zelfs met meer dan 50 procent. De bedrijven hebben ook aanzienlijk meer geïnvesteerd. Het slechte nieuws is dat de export op het laagste niveau in tien jaar zat, en dat nog voor de uitbraak van de coronacrisis. In een jaar tijd is die alweer met 3 procent gezakt, en dat komt vooral op rekening van de grote bedrijven.