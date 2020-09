Limburgse hogescholen starten academiejaar in code geel

"We zullen er heel streng op toezien dat iedereen een mondmasker draagt en dat de afstand wordt gerespecteerd", gaat Lambrechts verder. "Dat zijn twee heel erg belangrijke formules waardoor het risico op een coronabesmetting laag blijft. We hebben natuurlijk ook heel wat campussen die verspreid liggen, en we zetten die dan ook ten volle in, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Onze tweede- en derdejaarsstudenten kunnen we ook op de digitale snelweg verderhelpen, maar er moet toch een minimale fysieke aanwezigheid zijn op de campus, want we zijn natuurlijk een hogeschool die praktijkgericht onderwijs hoog in het vaandel draagt."