Voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, geeft haar eerste State of the Union, volg het LIVE 

Vandaag geeft de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar eerste "State of the Union". Niet vanuit Straatsburg, wel vanuit Brussel - en daar heeft corona alles mee te maken. De beleidsverklaring wordt gezien als haar belangrijkste toespraak van het jaar. Het is meteen ook de start van het werkjaar voor het Europees Parlement, en er liggen heel wat uitdagingen op de plank. Volg het hier LIVE om 9.15 uur.