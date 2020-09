Lode Vereeck dan toch geen bestuurder bij de UHasselt

De provincieraad boog zich vanavond over de kandidatuur van Lode Vereeck (Open VLD) als bestuurder bij de UHasselt. Vereeck was daar jarenlang professor maar werd ontslagen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het parket had de zaak geseponeerd. Momenteel loopt over het ontslag nog een procedure bij de Raad van State. Voor alle partijen - buiten het Vlaams Belang dat Vereeck voordroeg als bestuurder - was het daarom niet aangewezen om Vereeck te laten zetelen in de Raad van Bestuur.