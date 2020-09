Man uit Maasmechelen opgepakt in onderzoek naar Italiaanse maffia

Niet alleen in Maasmechelen werd een verdacht opgepakt, ook in Luik en La Louvière werden gisteren 2 mannen gearresteerd. En in Sicilië werden 4 verdachten opgepakt. Ze worden verdacht van 5 moorden en 5 moordpogingen. De afrekeningen hebben allemaal te maken met drugshandel. Ze zouden het gevolg zijn van een vete tussen 2 rivaliserende maffiaclans.