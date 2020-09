Matthieu Bonne een dag na zijn heroïsche zwemtocht: "Het is alsof er 20 trams over me gereden zijn"

De ultrazwemmer was dodelijk vermoeid na zijn prestatie, maar had ook niet veel geslapen. “Ik was vannacht al om 5.00 uur wakker. Je denkt erover na en de scenario’s spelen zich allemaal weer af. Waanzinnig gewoon.”



Het was de tweede keer dat Bonne probeerde om de kustlijn af te zwemmen. “Ik wist dat ik het kon. Daarom wou ik het snel opnieuw doen. We hebben ook veel geleerd uit die eerste poging. Ik had iets te bewijzen tegenover mezelf en de zee.” Bonne is nu de eerste zwemmer die erin slaagde en komt ook terecht in het Guinnes Book of Records.