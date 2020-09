Medailles voor hoffelijke fietsers: "gebruik je arm als richtingaanwijzer, zoals we vroeger leerden"

Aan het stadspark in Antwerpen hebben de Fietsersbond en de provincie Antwerpen vanmorgen een actie gehouden om fietsers aan te sporen om hoffelijk te zijn. Wie het goed deed, kreeg een medaille en een sleutelhanger. De actie is de start van een "Fietsvriendelijk"-campagne.

"We lanceren elke week een video rond een thema dat irritatie opwekt bij fietsers", vertelt Wies Callens van de Fietsersbond. "Deze week leggen we de focus op het blokkeren van de doorgang aan kruispunten. Het is belangrijk om op een goede manier te wachten aan een verkeerslicht en zo genoeg ruimte te geven aan de fietsers die je kruisen vanuit de andere richting."