Amerikaanse miljardair slaagt in zijn opzet: zijn vermogen van 8 miljard dollar tot nul herleiden terwijl hij leeft

En moet de 89-jarige weldoener nu zelf zijn laatste levensjaren in armoede slijten? Dat nu ook weer niet. Hij had nog wel een spaarpotje ter waarde van zo'n 2 miljoen dollar opzijgezet voor zijn pensioen. Maar ook daarmee zal hij wellicht niet al te kwistig omspringen, want Feeney houdt al zijn leven lang een sobere levensstijl aan. Hij woont in een bescheiden appartement in San Francisco en als hij het vliegtuig neemt, dan reist hij in economy class.