Minister De Block over slechte coronacijfers: "Niet het hele land opsluiten omdat sommigen foert zeggen"

Echt bemoedigend zijn de coronacijfers in ons land niet, met nu gemiddeld 779 besmettingen per dag, maar in de dagcijfers af en toe al pieken boven de 1.000. "Dat is veel", beaamt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). "Het virus verspreidt zich toch weer sneller onder de mensen. Het is ongeveer vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, maar niet zo erg als de Spaanse. Toch moeten we zien dat het niet zover komt."